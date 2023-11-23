Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Васильев

Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Васильевич (1706 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Арефина Рыбинского уезда1 . Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Анна Яковлевна (1709-?). Дети: И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анисья Федорова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.