Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Васильевич (1706 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Арефина Рыбинского уезда1 . Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Анна Яковлевна (1709-?). Дети: И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анисья Федорова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно