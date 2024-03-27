Ахмадшах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадшах

Ахмадшах

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

23.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876

Отец: Батыршах

Мать: Сабира Мухамедшариф Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Гаделшах Ахмедшах Улы

Мать ребёнка: Бибирасима (Карима) Насыбулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Ахметшин Саидшах (Саед)

Мать ребёнка: Бибирасима (Карима) Насыбулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close