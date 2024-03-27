Ахмадшах
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения23.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876
Отец: Батыршах
Мать: Сабира Мухамедшариф Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1902
Мать ребёнка: Бибирасима (Карима) Насыбулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1903
Мать ребёнка: Бибирасима (Карима) Насыбулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно