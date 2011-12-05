Махмудова (Слижик) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1955
Дата смерти05.12.2011
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955
Отец: Слижик Петр Игнатьевич
Мать: Слижик Анна Егоровна
Рождение ребёнка
24.07.1975
Дочь: Слижик Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1977
Сын: Слижик Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Трагическая смерть
Рождение ребёнка
20.04.1981
Сын: Слижик Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1984
Дочь: Калинченко Светлана Мирзаевна
Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы
Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Махмудова Анна Мирзаевна
Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Махмудова Сальми Мирзаевна
Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы
Смерть
05.12.2011