Махмудова (Слижик) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудова (Слижик) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1955

Дата смерти

05.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955

Отец: Слижик Петр Игнатьевич

Мать: Слижик Анна Егоровна

Рождение ребёнка
24.07.1975

Дочь: Слижик Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.1977

Сын: Слижик Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Трагическая смерть
Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Слижик Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1984

Дочь: Калинченко Светлана Мирзаевна

Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы

Новая Игирма, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Махмудова Анна Мирзаевна

Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Махмудова Сальми Мирзаевна

Отец ребёнка: Махмудов Мирза Нуреддин-оглы

Смерть
05.12.2011
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