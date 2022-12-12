Коношенко Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1903
Дата смерти29.06.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903
Отец: Коношенко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1928
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Милюшкина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Филимонченко Георгий Васильевич
Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
С 1932 по 1934
Сын: Филимонченко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Филимонченко Георгий Васильевич
Место жительства
Около 1988
Место жительства
Неизвестно
деревня николаева, мариинский район
Место жительства
Неизвестно
деревня уступинки, мариинский район
Смерть
29.06.1988
Похороны
1988