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Коношенко Фекла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1903

Дата смерти

29.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903

Отец: Коношенко Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1928

Муж: Филимонченко Георгий Васильевич

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Филимонченко Георгий Васильевич

Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
С 1932 по 1934

Сын: Филимонченко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Филимонченко Георгий Васильевич

Место жительства
Около 1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
деревня николаева, мариинский район
Место жительства
Неизвестно
деревня уступинки, мариинский район
Смерть
29.06.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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