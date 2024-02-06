Афанасьев Григорий Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: Афанасьев Гавриил
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Александра Павловна
Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Павловна
Смерть
После 1909