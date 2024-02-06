Афанасьев Григорий Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Григорий Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Афанасьев Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Александра Павловна

Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Павловна

Смерть
После 1909
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