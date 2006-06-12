Асеева (Губина) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1937
Дата смерти12.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937
Отец: Губин Николай Харитонович
Мать: Губина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1966
Сын: Асеев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Асеев Анатолий Терентьевич
Рождение ребёнка
25.11.1968
Отец ребёнка: Асеев Анатолий Терентьевич
Смерть
12.06.2006