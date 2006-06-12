Асеева (Губина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Губина) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Малый Кашелак, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

19.01.1937

Дата смерти

12.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937

Отец: Губин Николай Харитонович

Мать: Губина Вера Васильевна

Малый Кашелак, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев Анатолий Терентьевич

Рождение ребёнка
28.03.1966

Сын: Асеев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Асеев Анатолий Терентьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.11.1968

Сын: Асеев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Асеев Анатолий Терентьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
12.06.2006
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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