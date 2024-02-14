Кондаков Михаил
Место рожденияРоссия, Бурятия, Тарбагатай
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина (Кондакова) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондакова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1904
Дочь: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно