Кондаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаков Михаил

Место рождения

Россия, Бурятия, Тарбагатай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина (Кондакова) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондакова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1904

Дочь: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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