Лещенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Лещенко Иван
Мать: Лещенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Лещенко Александра
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Дьяченко Валентина
Мать ребёнка: Лещенко Александра
Живёт в п. Зимовники
Рождение ребёнка
1960
Сын: Николай
Мать ребёнка: Лещенко Александра
Смерть
Неизвестно