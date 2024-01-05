Лещенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Лещенко Иван

Мать: Лещенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Лещенко Александра

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Дьяченко Валентина

Мать ребёнка: Лещенко Александра

Живёт в п. Зимовники
Рождение ребёнка
1960

Сын: Николай

Мать ребёнка: Лещенко Александра

Смерть
Неизвестно
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