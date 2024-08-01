Терещенко (Купленая) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Купленая) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Купленый Яким

Мать: Купленая Доминика

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Терещенко Иван

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Терещенко Александр

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Терещенко Григорий

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
07.02.1912

Дочь: (Терещенко) Евдокия

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: (Терещенко) Софья

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
14.11.1915

Сын: Терещенко Митрофан

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Смерть
Неизвестно

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