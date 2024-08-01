Терещенко (Купленая) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Купленый Яким
Мать: Купленая Доминика
Бракосочетание
22.10.1906
Муж: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Терещенко Иван
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Терещенко Александр
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
23.01.1911
Сын: Терещенко Григорий
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
07.02.1912
Дочь: (Терещенко) Евдокия
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: (Терещенко) Софья
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
14.11.1915
Сын: Терещенко Митрофан
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Смерть
Неизвестно