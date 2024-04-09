Золотова Оксинья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695
Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Золотова) Устинья Фроловна
Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич