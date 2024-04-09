Золотова Оксинья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Оксинья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Золотов Мартын Фролович

Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Золотова) Устинья Фроловна

Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Золотова Никита Фролович

Отец ребёнка: Золотов Фрол Григорьевич

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