Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

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Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

31.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Орехова Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович

Петропавловка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Орехов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Орехов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Василий Петрович

Смерть
31.01.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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