Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1913
Дата смерти31.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1938
Сын: Орехова Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович
Петропавловка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Орехов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1948
Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Орехов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)