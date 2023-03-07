Рыбьяков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1887
Дата смерти02.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1887
Рождение ребёнка
19.11.1912
Мать ребёнка: Слепцова Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
26.04.1914
Дочь: Рыбьякова Анфиза Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Рыбьякова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1926
Сын: Рыбьяков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1927
Дочь: Рыбьякова Ева Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1930
Сын: Рыбьяков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Слепцова Ефросинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1976