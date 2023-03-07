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Рыбьяков Иван Андреевич

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Место рождения

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.08.1887

Дата смерти

02.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1887

Отец: Рыбьяков Андрей Андреевич

Мать: Рыбьякова Афимия(Евфимия) Егоровна(Георгиевна)

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Рыбьяков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Слепцова Ефросинья Степановна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.04.1914

Дочь: Рыбьякова Анфиза Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Рыбьякова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1924

Сын: Рыбьяков Лев Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Рыбьяков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.06.1927

Дочь: Рыбьякова Ева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.10.1930

Сын: Рыбьяков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Слепцова Ефросинья Степановна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Ефросинья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
02.08.1976
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