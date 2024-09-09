Бабкин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Василий Петрович

Бабкин Василий Петрович

Место рождения

Ориенбургская (Чкаловская) область село Буранное, соль-илецкий район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1932

Дочь: Бабкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Вдовкина Мария Петровна

Рождена 15/09/1932 года но почему-то в документах записали что рождена 01/09/1932
Смерть
21.07.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.