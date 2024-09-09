Бабкин Василий Петрович
Место рожденияОриенбургская (Чкаловская) область село Буранное, соль-илецкий район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1932
Дочь: Бабкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Вдовкина Мария Петровна
Рождена 15/09/1932 года но почему-то в документах записали что рождена 01/09/1932
Смерть
21.07.1943