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(Шатунова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1913

Дата смерти

19.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913

Отец: Шатунов Григорий

Мать: Шатунова Агриппина

Рождение ребёнка
22.07.1931

Сын: Серых Владимир

Отец ребёнка: Серых Иван

п.Павда
Рождение ребёнка
13.11.1933

Сын: Серых Виктор

Отец ребёнка: Серых Иван

п.Павда Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Серых Григорий

Отец ребёнка: Серых Иван

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Серых Иван

Смерть
19.11.2001
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