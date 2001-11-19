(Шатунова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1913
Дата смерти19.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913
Отец: Шатунов Григорий
Мать: Шатунова Агриппина
Рождение ребёнка
22.07.1931
Сын: Серых Владимир
Отец ребёнка: Серых Иван
п.Павда
Рождение ребёнка
13.11.1933
Сын: Серых Виктор
Отец ребёнка: Серых Иван
п.Павда Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Серых Григорий
Отец ребёнка: Серых Иван
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Серых Иван
Смерть
19.11.2001