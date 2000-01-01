Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1910 ст.

Дочь: Евдокия Лазаревна

Отец ребёнка: Дорожкин Лазарь Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорожкин Лазарь Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Лазаревна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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