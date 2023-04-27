Шатова Антонида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Касьянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Касьянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Касьянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Касьянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Касьянов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Петр
Смерть
Неизвестно