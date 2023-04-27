Шатова Антонида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Антонида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Федор Тимофеевич

Мать: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Касьянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Касьянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Касьянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Касьянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Касьянов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Петр

Смерть
Неизвестно

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