Косачева (Таскаева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосачева (Таскаева) Александра Андреевна

Косачева (Таскаева) Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

12.05.1901

Дата смерти

21.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901

Отец: Таскаев Андрей

Мать: Таскаева Варвара

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1927

Сын: Косачев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Косачева Нина Павловна

Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Табанина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Смерть
21.11.1984
Кисловское, Каменский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close