Косачева (Таскаева) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1901
Дата смерти21.11.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901
Отец: Таскаев Андрей
Мать: Таскаева Варвара
Рождение ребёнка
08.12.1927
Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Косачева Нина Павловна
Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Табанина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косачев Павел Егорович
Смерть
21.11.1984