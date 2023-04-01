Беликова (Кабахно) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беликов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Беликов Александр Фомич
Смерть