Салтыкова Стефанида Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Стефанида Софронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Салтыков Иван Прохоров

Отец ребёнка: Салтыков Прохор Кузьмин

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Салтыков Федот Прохоров

Отец ребёнка: Салтыков Прохор Кузьмин

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Прохор Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1791
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