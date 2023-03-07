Салтыкова Стефанида Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Салтыков Прохор Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Салтыков Прохор Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1791