Суслина Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслина Виктория Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2014

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2014

Отец: Суслин Николай Викторович

Мать: Суслина Елена Викторовна

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