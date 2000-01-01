Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Гришка Тораев(Тарасов)

Мать: Мазава Чамава

Рождение ребёнка
1725

Сын: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Григорьева

Мать ребёнка: Аграфена Михайлова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Аграфена Михайлова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Аграфена Михайлова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Аграфена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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