Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Гришка Тораев(Тарасов)
Мать: Мазава Чамава
Рождение ребёнка
1725
Сын: Тарас Григорьев Кумоняй Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Григорьева
Мать ребёнка: Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Аграфена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно