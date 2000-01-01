Суворов Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Суворова Нина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1938
Пропал без вести (военное)
?.07.1941
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
Неизвестно