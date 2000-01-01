Суворов Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Суворова Нина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1938
Пропал без вести (военное)
?.07.1941
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошнина Анастасия Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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