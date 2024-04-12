(Кириленко / Кириченко /) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения23.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1814
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1814г. лист № 228,зап.№ 25, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-112-1377(нач.)
Крещение
23.04.1814
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1377(нач.), м/к 1814г.лист № 228,зап.№ 25. | Godparents:Крестьянка графа Браницкого с.Гребенки - Александра Сидоровна Грабылева.
Смерть
Неизвестно