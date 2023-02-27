(Гузанова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузанова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Гузанов Самойло Андреевич

Отец ребёнка: Гузанов Андрей

Рождение ребёнка
1713

Сын: Гузанов Прокофий

Отец ребёнка: Гузанов Андрей

Рождение ребёнка
1715

Сын: Гузанов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гузанов Андрей

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гузанов Андрей

Рождение ребёнка
1730

Сын: Гузанов Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Гузанов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Андрей

Смерть
Неизвестно
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