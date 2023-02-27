(Гузанова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Гузанов Самойло Андреевич
Отец ребёнка: Гузанов Андрей
Рождение ребёнка
1713
Сын: Гузанов Прокофий
Отец ребёнка: Гузанов Андрей
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Гузанов Андрей
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гузанов Андрей
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Гузанов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Андрей
Смерть
Неизвестно