Зайцев Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зайцев Иван Сергеев

Мать: Зайцева Марфа Гаврилова

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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