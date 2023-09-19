Морозова Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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