Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Сущев Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1911

Муж: Смоляков Пётр Андреевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 17,5 лет Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна. Казачья дочь, девица Краснохолмской станицы. Первым браком. 16 лет Смоляков Васил... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Смолякова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Смоляков Пётр Андреевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Смоляков Иван Петрович

Отец ребёнка: Смоляков Пётр Андреевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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