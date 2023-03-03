Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Сущев Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1911
Смоляков Пётр Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 17,5 лет Смолякова (Сущева) Дарья Константиновна. Казачья дочь, девица Краснохолмской станицы. Первым браком. 16 лет Смоляков Васил... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Смолякова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Смоляков Пётр Андреевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
29.07.1915
Отец ребёнка: Смоляков Пётр Андреевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно