Киселев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Киселев Вахромий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистимия
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Гаврило
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Епимах
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно