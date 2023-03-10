Киселев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Киселев Вахромий

Мать: Киселева Евфимия Естефьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистимия

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Гаврило

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Епимах

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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