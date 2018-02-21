Каримов Шамиль
Место рожденияКамкино, Горьковской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.02.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каримов Габит
Камкино, Горьковской области
Рождение ребёнка
19.05.1978
Дочь: Хасаншина Эльвира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Камкино (Сергачский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2018
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.