Каримов Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Шамиль

Каримов Шамиль

Место рождения

Камкино, Горьковской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каримов Габит

Мать: не указана

Камкино, Горьковской области
Рождение ребёнка
19.05.1978

Дочь: Хасаншина Эльвира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Камкино (Сергачский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Камкино, Сергачского района, Нижегородской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close