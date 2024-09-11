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Свиридов Василий Акимович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

07.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Свиридов Аким Алексеевич

Мать: Свиридова Екатерина

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Аполинария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Свиридов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Свиридов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Свиридов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.11.1870

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