Свиридов Василий Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти07.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Свиридов Аким Алексеевич
Мать: Свиридова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Свиридов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Свиридов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Свиридов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Свиридова Аполинария Александровна
Смерть
07.11.1870