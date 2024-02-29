Полынцева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Булатов Андрей

Отец ребёнка: Полынцев Андрей

Рождение ребёнка
27.08.1927

Сын: Полынцев Иван

Отец ребёнка: Полынцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юров Михаил

Отец ребёнка: Полынцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Демьян

Отец ребёнка: Полынцев Андрей

Смерть
1933
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