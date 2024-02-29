Полынцева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Булатов Андрей
Отец ребёнка: Полынцев Андрей
Рождение ребёнка
27.08.1927
Сын: Полынцев Иван
Отец ребёнка: Полынцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Михаил
Отец ребёнка: Полынцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Демьян
Отец ребёнка: Полынцев Андрей
Смерть
1933
Терехта или Яга?