Жердина Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Отец: не указан
Мать: Жердина Аксинья
Рождение ребёнка
12.01.1949
Сын: Жердин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1953
Сын: Жердин Александр Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Жердина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1958
Дочь: Жердина Антонина Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно