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Жердина Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: не указан

Мать: Жердина Аксинья

Рождение ребёнка
12.01.1949

Сын: Жердин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.1953

Сын: Жердин Александр Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Жердина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1958

Дочь: Жердина Антонина Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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