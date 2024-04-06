Маляренко (Нестеренко) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маляренко (Нестеренко) Надежда Ивановна

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Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

03.11.1954

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954

Отец: Нестеренко Иван Михайлович

Мать: Нестеренко Алла Васильевна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
28.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васинев Алексей

Петрозаводск
Бракосочетание
18.03.1998

Муж: скрыто настройками приватности

Петрозаводск
Развод
Неизвестно

Муж: Васинев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинев Алексей

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