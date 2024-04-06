Маляренко (Нестеренко) Надежда Ивановна
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения03.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1954
Петрозаводск
Рождение ребёнка
28.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васинев Алексей
Петрозаводск
Бракосочетание
18.03.1998
Муж: скрыто настройками приватности
Петрозаводск
Развод
Неизвестно
Муж: Васинев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васинев Алексей