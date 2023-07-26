Сальников Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Валентина

Рождение ребёнка
06.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Валентина

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно

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