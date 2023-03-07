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Чирков Петр Степанов

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Чирков Степан Александров

Мать: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чирков Иван Петров

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Феодора Петровна

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Чирков Сидор Петров

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Мария Порфирьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Евдокия Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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