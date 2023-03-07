Чирков Петр Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Чирков Степан Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Чирков Иван Петров
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Феодора Петровна
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Чирков Сидор Петров
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Мария Порфирьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Евдокия Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782