Евсеенко Дмитрий Напреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеенко Дмитрий Напреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеенко Напрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1940

Сын: Евсеенко Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеенко Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеенко Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Евсеенко Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеенко Любовь Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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