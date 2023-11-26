Шмаков Андрей Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмаков Анна Андреевна
Мать ребёнка: Александра Ермолаевна
Рождение ребёнка
23.03.1894
Мать ребёнка: Александра Ермолаевна
Кривощеково, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно