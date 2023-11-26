Шмаков Андрей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Андрей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмаков Платон Евгеньевич

Мать: Денисова Феофанна Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмаков Анна Андреевна

Мать ребёнка: Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
23.03.1894

Сын: Шмаков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Александра Ермолаевна

Кривощеково, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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