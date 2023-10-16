Шевелев Михаил Иванович
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения27.05.1835
Дата смерти10.08.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1835
Отец: Шевелев Иван Михайлович
Мать: Ульяна Герасимовна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.02.1861
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шевелев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.08.1867
Дочь: Игнатова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.11.1870
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.04.1875
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.09.1878
Сын: Шевелев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1909
Причина смерти: От старости