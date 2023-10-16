Шевелев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Михаил Иванович

Шевелев Михаил Иванович

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

27.05.1835

Дата смерти

10.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1835

Отец: Шевелев Иван Михайлович

Мать: Ульяна Герасимовна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шевелев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.08.1867

Дочь: Игнатова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Шевелев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.04.1875

Сын: Шевелев Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.09.1878

Сын: Шевелев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Евдокия Прокопьевна

Смерть
10.08.1909
Причина смерти: От старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close