Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Тихон
Отец ребёнка: Маслов Наум
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маслов Александр
Отец ребёнка: Маслов Наум
Рождение ребёнка
1864
Сын: Маслов Тимофей
Отец ребёнка: Маслов Наум
Рождение ребёнка
01.03.1870
Дочь: (Маслова) Евдокия
Отец ребёнка: Маслов Наум
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: (Маслова) Домника
Отец ребёнка: Маслов Наум
Рождение ребёнка
14.04.1880
Сын: Маслов Аристон
Отец ребёнка: Маслов Наум
Смерть
Неизвестно