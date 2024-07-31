Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Павловна

Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Тихон

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Маслов Александр

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Маслов Тимофей

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: (Маслова) Евдокия

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: (Маслова) Домника

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Маслов Аристон

Отец ребёнка: Маслов Наум

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.