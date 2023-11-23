Анастасия Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Елена Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Розова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Розов Николай Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Розова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Розов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Розов Иван Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Попова (Розова) Евлампия Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Розов Александр Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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