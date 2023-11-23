Анастасия Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Елена Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Розова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Розова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Розов Иван Васильев
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Попова (Розова) Евлампия Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Розов Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно