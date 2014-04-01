Ким Всеволод Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Всеволод Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2014

Отец: Ким Владимир Евгеньевич

Мать: Горбунова Анна

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