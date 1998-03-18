Цепух (Никонова) (Никонова) Агафья Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦепух (Никонова) (Никонова) Агафья Антиповна

Цепух (Никонова) (Никонова) Агафья Антиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1916

Дата смерти

18.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1916

Отец: Никонов Антип Митрофанович

Мать: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
08.02.1938

Дочь: Молчанова Валентина Карповна

Отец ребёнка: Цепух Карп Семенович

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карповна

Отец ребёнка: Цепух Карп Семенович

Абрамова (Цепух)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепух Карп Семенович

Смерть
18.03.1998
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close