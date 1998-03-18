Цепух (Никонова) (Никонова) Агафья Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1916
Дата смерти18.03.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1916
Рождение ребёнка
08.02.1938
Дочь: Молчанова Валентина Карповна
Отец ребёнка: Цепух Карп Семенович
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карповна
Отец ребёнка: Цепух Карп Семенович
Абрамова (Цепух)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цепух Карп Семенович
Смерть
18.03.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно