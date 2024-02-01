Сергеевский Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеевский Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1901

Сын: Сергеевский Геннадий Евгениевич

Отец ребёнка: Сергеевский Евгений Фёдорович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеевский Евгений Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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