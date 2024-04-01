Каменский Михаил Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Михаил Арсеньевич

Каменский Михаил Арсеньевич

avatar

Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.08.1889

Дата смерти

18.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1889

Отец: Каменский Арсений Дмитриевич

Мать: Каменская Елизавета Васильевна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Сын: Каменский Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Каменская (Чачкина) Анастасия Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.03.1930

Дочь: Гущина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Каменская (Чачкина) Анастасия Ивановна

Смерть
18.02.1976
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.