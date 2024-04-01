Каменский Михаил Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1889
Дата смерти18.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1889
Рождение ребёнка
18.07.1919
Сын: Каменский Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Каменская (Чачкина) Анастасия Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.03.1930
Дочь: Гущина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Каменская (Чачкина) Анастасия Ивановна
Смерть
18.02.1976
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область