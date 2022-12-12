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Бондарь Василий

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1835

Отец: Бондарь Константин Моисеевич

Мать: Марина Афанасьевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-63MP 679-1-160-657-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H1QM 1415-1-286-840-2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-H17F 141... Показать все
Крещение
01.01.1835
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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