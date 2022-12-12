Бондарь Василий
Место рождения
Дата рождения01.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1835
Отец: Бондарь Константин Моисеевич
Мать: Марина Афанасьевна
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Крещение
01.01.1835
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно