Прохор Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Максим
Мать: Марина Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Степан Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Смерть
Неизвестно