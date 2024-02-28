Прохор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1751 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1828 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Максим

Мать: Марина Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Степан Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Смерть
Неизвестно

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