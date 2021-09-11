Ласк (Трегубенкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласк (Трегубенкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегубенков Валерий Иванович

Мать: Трегубенкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласк Дирк

Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласк Алекс

Отец ребёнка: Ласк Дирк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна-Виктория

Отец ребёнка: Ласк Дирк

Место жительства
Неизвестно
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