Ласк (Трегубенкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трегубенков Валерий Иванович
Мать: Трегубенкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ласк Дирк
Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласк Алекс
Отец ребёнка: Ласк Дирк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна-Виктория
Отец ребёнка: Ласк Дирк
Место жительства
Неизвестно