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Благовидова Людмила Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благовидов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.

Сын: Благовидов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Благовидов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
31.05.1918 ст.

Сын: Благовидов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Благовидов Николай Яковлевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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