Благовидова Людмила Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.
Сын: Благовидов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Благовидов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
31.05.1918 ст.
Сын: Благовидов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Благовидов Николай Яковлевич
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно