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Палченкова Елена Владимировна
Палченкова Елена Владимировна
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Место рождения
Новомосковск
, город Новомосковск, Тульская область
Дата рождения
20.04.?
Пол
Женский
Отец
Палченков Владимир Петрович
Мать
Палченкова (Кирюхина) Валентина Михайловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.?
Отец:
Палченков Владимир Петрович
Мать:
Палченкова Валентина Михайловна
Новомосковск
, город Новомосковск, Тульская область
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