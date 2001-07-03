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Коркунов Геннадий Федорович

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Место рождения

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.12.1937

Дата смерти

03.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1937

Отец: Коркунов Федор Александрович

Мать: Карпова Анна Ивановна

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1959

Дочь: Коркунова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Зашихина Тамара Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Коркунова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Зашихина Тамара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зашихина Тамара Григорьевна

Смерть
03.07.2001
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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