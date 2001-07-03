Коркунов Геннадий Федорович
Место рождения
Дата рождения06.12.1937
Дата смерти03.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1937
Рождение ребёнка
16.11.1959
Дочь: Коркунова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Зашихина Тамара Григорьевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Коркунова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Зашихина Тамара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2001
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область